Une bande-annonce pour Logistique, un mod Half-Life 2 en solo

Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce pour Logistique, un mod solo pour Half-Life 2 dont la date de sortie est déterminée au 20 mars. Soit trois jours avant celle d’Half-Life: Alyx, parfait pour garder un pied dans l’univers du jeu et occuper le temps de ceux qui resteront confinés à domicile avec les chiards. Logistique propose une campagne d’environ trois heures de jeu dans laquelle on incarne un habitant de City 17 recherchant sa femme kidnappée par le Cartel. De nouveaux modèles d’armes en HD, des musiques inédites, de l’iron-sight, des doublages, etc. seront au rendez-vous.

Logistique sera un stand alone et ne nécessitera donc pas de posséder Half-Life 2. Il vous faudra néanmoins le Source SDK Base 2013 Singleplayer, téléchargeable gratuitement sur Steam.

Notons que le développement du mod aura été au long cours : en effet, si les premiers posts sur la page modDB datent d’avril 2008, on retrouve son annonce sur Vossey.com en… janvier 2006 ! Quatorze ans de développement, il faut croire que l’équipe est restée fidèle au Valve Time.