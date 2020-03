Du 12 mars au 2 avril prochain, les missions PvE de l’événement Archives sont de retour sur Overwatch. Néanmoins, pas de nouveautés cette année, il sera seulement possible de rejouer aux missions précédentes : Uprising, Retribution, et Storm Rising. Comme d’habitude, des récompenses sont à débloquer. Quelques efforts de la part de Blizzard tout de même, puisque chaque semaine apportera des challenges différents pour renouveler un petit peu le gameplay et éviter un sentiment de déjà vu.