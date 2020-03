Bien que RICO soit une purge totale sans intérêt, Ground Shatter a eu l’idée de pondre un DLC, Breakout, histoire de le vendre aux 5 personnes encore sur le jeu. Pour 4,99€, il ajoute 3 nouvelles armes : G18, USG45 et K36 ainsi qu’un tout nouveau niveau qui se déroule dans une prison. Pour rappel, RICO est un FPS en coopération où vous incarnez deux flics ami ami. Malheureusement, son gameplay ne propose pas vraiment de coopération, et devient rapidement très répétitif et ennuyeux.