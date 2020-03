Sans surprise, comme d’autres, l’Entertainment Software Association (ESA) vient d’annoncer que l’édition 2020 de l’E3 est annulée (1,2,3) à cause de l’épidémie de coronavirus. Il devrait néanmoins avoir quelques événements/conférences en ligne. Nous ne serons pas obligés de subir une chorégraphie Just Dance à la conférence Ubisoft, d’écouter Phil Spencer parler de la nouvelle Xbox, subir la conférence PC Gamer et son ambiance Doritos, ou encore d’avaler les mensonges marketings de Todd Howard chez Bethesda. De toute façon, cela ne devrait pas changer grand chose pour les annonces des gros éditeurs qui font déjà bande à part depuis quelques années.