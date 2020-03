PlayerUnknown’s Battlegrounds vient de déployer la mise à jour 6.3 sur les serveurs de test. Elle apporte une nouvelle arme, le Panzerfraust, que l’on avait déjà eu l’occasion d’apercevoir dans les vidéos promotionnelles de la saison 6. Uniquement disponible sur Karakin, il possède une portée de 150 mètres et remplace l’un de vos emplacements d’arme. Et attention, il est à usage unique. En plus, quelques équilibrages arrivent pour plusieurs armes :

M249 : elle est maintenant disponible en dehors des caisses de ravitaillement, on peut lui greffer quelques attachements, son chargeur standard contient 75 balles au lieu de 100. Elle fait aussi moins de dégâts (45 -> 40) avec un recul plus important.

: elle est maintenant disponible en dehors des caisses de ravitaillement, on peut lui greffer quelques attachements, son chargeur standard contient 75 balles au lieu de 100. Elle fait aussi moins de dégâts (45 -> 40) avec un recul plus important. Tommy Gun : vitesse de tir augmentée (700 -> 750), moins de recul et la possibilité d’y mettre un viseur (holo/point rouge).

vitesse de tir augmentée (700 -> 750), moins de recul et la possibilité d’y mettre un viseur (holo/point rouge). UMP-45 : vitesse de tir augmentée (650 -> 670) et dégâts augmentés (39 -> 41).

L’intégralité du changelog est disponible à cette adresse, et un résumé est visible sur la vidéo ci-dessous :