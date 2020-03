Mordhau est sorti le 29 avril 2019 et a dépassé le million d’exemplaires en quelques semaines, avec un pic à 60 000 joueurs. Un beau succès pour un très bon jeu. Presque un an après sa sortie, il rassemble toujours entre 5000 et 6000 joueurs. Bien que le soufflé soit retombé, sa playerbase est toujours solide mais il faudra la surveiller de près à l’approche de Chivalry II, son concurrent direct par Torn Banner Studios.

Evolution du nombre de joueurs depuis la sortie de Mordhau en avril 2019

Pourtant, les mises à jour sont rares depuis la sortie. La dernière, majeure, remonte à octobre 2019. Seulement deux nouvelles cartes, Feitoria et Crossroads, ont été ajoutées. Si la seconde est très oubliable, la première d’assez bonne qualité est venue enrichir le mode Frontline. Hélas, on attend désespérément d’autres champs de bataille, en particulier Castello, qui doit arriver “bientôt” depuis juillet 2019 et se déroule dans un château en Europe du Sud. Un court aperçu était disponible sur le Discord officiel il y a quelques mois :

Aux dernières nouvelles, elle est en phase finale de développement (polish et optimisation) et devrait rejoindre le jeu d’un jour à l’autre. De plus, les développeurs travaillent sur une autre carte, apparemment maritime puisque l’on peut apercevoir la mer, des bateaux et de l’orage :

Mordhau s’est enrichi depuis sa sortie d’un mode Duel avec rang et matchmaking ainsi que d’Invasion, qui propose un style de jeu d’attaque/défense. L’équipe de Triternion bosse sur un mode de jeu en plus petites équipes (6vs6), qui devrait être probablement plus agréable que le très frustrant Frontline à 64 joueurs :

“Nous travaillons pour créer un mode d’objectifs par équipe qui fonctionne avec ~5-6 joueurs par équipe.” Jax, développeur.

Enfin, bien qu’il supporte officiellement le modding depuis septembre 2019, le SDK officiel n’est toujours pas disponible. Ils annoncent toujours travailler dessus mais sans être capables de donner une date de sortie. En réalité, c’est loin d’être une priorité pour la petite équipe de Triternion.

Mordhau était de très loin mon GOTY en 2019 et se repose maintenant dans ma bibliothèque, dans l’attente d’une mise à jour plus importante pour le relancer. J’espère aussi qu’ils corrigeront l’animation des stabs dans un futur proche, qui sont devenus vraiment impossible à lire lorsque l’on maîtrise un minimum le jeu. Je profite de cet état des lieux sur Mordhau pour rappeler l’existence des serveurs NoFrag (merci Estyaah).

Mordhau est disponible sur Steam.