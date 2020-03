Après avoir présenté son nouveau tueur, Dead by Daylight présente plus en détails le chapitre 15, Chains of Hate, qui sent la santiag. Dans la nouvelle vidéo publiée par Behaviour Digital, vous pouvez apercevoir la nouvelle carte, Dead Dawg Saloon, ainsi que les différentes capacités du tueur, le Deathslinger, qui est armé d’un magnifique fusil-grappin-canne à pêche pour attraper les survivants. Le DLC est disponible dès aujourd’hui sur Steam pour la modique somme de 6,99€.