Le Doom Guy n’aura pas peur du ridicule dans Doom Eternal

La date de sortie de Doom Eternal se rapproche, le 20 mars prochain, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Ainsi, la dernière vidéo censée promouvoir le prochain FPS d’id software met en avant la possibilité qu’auront les joueurs de choisir parmi plusieurs déguisements pour habiller leur Doom Guy adoré. Sauf qu’en 2020, Fortnite est passé par là et il semblerait qu’on puisse déguiser notre héros en licorne. Rose fluo, évidemment. Rien de mieux pour bien niquer l’immersion comme il faut.

On regrette que le temps passé par les développeurs sur ce cosmétique n’ait pas été investi sur quelque chose de plus pertinent. On sait déjà que Doom Eternal n’aura pas de microtransactions, mais on se demande quand même la forme que prendront toutes ces futilités une fois en jeu. À noter que ça sera également disponible en multijoueur.

Doom Eternal est donc prévu le 20 mars prochain sur PC. Il est en promotion à 44,99€ chez notre partenaire Gamesplanet.