En test depuis quelques semaines, l’opération Void Edge arrivera finalement sur les serveurs live demain, le 10 mars, à 14h00 (heure française). Elle devrait peser entre 66 et 69 Go. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la mise à jour dans nos news précédentes. Pour rappel, elle apporte deux nouveaux opérateurs, Oryx et Iana, ainsi qu’un rework d’Oregon. Le changelog complet de la mise à jour est visible à cette adresse.

Dans les toutes dernières corrections : Clash devrait revenir puisque le bug semble fixer. Enfin, Ying gagne une Claymore à la place de ses grenades frag, et Ela reçoit un petit nerf sur son Scorpion EVo3 qui redevient un peu plus difficile à contrôler.