On vous en parlait déjà ce matin suite à quelques leaks mais Activision vient d’officialiser Warzone, le mode battle royale free-to-play de Call of Duty: Modern Warfare. Vous pouvez découvrir quelques images avec de la musique de jeunes sur le trailer ci-dessous. Deux modes de jeu seront disponibles : battle royale et plunder. Si le premier semble très classique, le second tourne autour de l’argent. On peut imaginer, un mode avec respawn similaire à Blood Money sur Battlefield Hardline, où les équipes devaient récupérer le plus d’argent possible pendant un temps limité. On aura toute les réponses dès demain, ou avant, si Activision décide de publier un article.