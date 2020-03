En décembre 2018, Chris Roberts annonçait la sortie de Squadron 42 dans les six premiers mois de l’année 2020. Quelques mois plus tard, CIG apportait plus de précisions sur la fenêtre temporelle : une alpha pour le Q2 2020 et une bêta pour le Q3 2020. Si l’on met l’alpha de côté, une version jouable de Squadron 42 devrait être disponible, cette année, entre juillet et septembre. Il reste donc à CIG entre 5 et 7 mois avant de présenter la bêta.

Chez NoFrag, on observe les mises à jour hebdomadaires de la roadmap. Actuellement, les développeurs semblent encore travailler sur des features du Q3 2019. À l’exception du chapitre 17, le reste semble être fortement en retard. Le travail qu’il reste à accomplir est encore plus visible sur la feuille de route tenue par la communauté :

L’avancement de l’alpha semble être de l’ordre de 25%, sachant qu’elle devrait théoriquement sortir entre avril et juin. En résumé, si les informations fournies par CIG sont exactes, il semble très difficile de tenir ces délais. Les dernières informations sur Squadron 42 remontent à décembre 2019 avec la publication d’un teaser qui ne donnait pas plus de données temporelles.