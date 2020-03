Suite à la publication malencontreuse d’une vidéo probablement sous NDA et supprimée à la demande d’Activision, de nombreux détails ont fuité concernant Call of Duty: Warzone, le mode Battle Royale basé sur la dernière itération de la série, Modern Warfare.

Tout d’abord, Warzone sera un stand-alone en Free-To-Play. Comprenez par-là qu’il sera gratuit et ne nécessitera pas Call of Duty 2019 pour être joué. Le jeu sera jouable en solo, duo ou trio et opposera, pour l’instant, jusqu’à 150 joueurs sur la même partie. Tout comme Modern Warfare, il sera cross-platform et vous pourrez humilier des joueurs PS4 et Xbox One avec votre skill à la souris. La carte sera composée de plusieurs maps classiques de la série (Broadcast, Overgrown, Scrapyard, Terminal, etc.) et de Modern Warfare 2019 ainsi que de nouveaux points d’intérêt.

Il sera possible de récupérer de l’argent ainsi que des caisses de loot. Des boutiques placées sur la carte permettront d’acheter des killstreaks ou encore des Revive Token, l’une des deux façons de réapparaître en cas de décès prématuré. L’autre moyen de revenir en jeu sera de gagner un duel dans un goulag. En vrac, Warzone proposera des véhicules, un système de ping et un mode de jeu alternatif sans mort définitive sur lequel on obtiendra des détails supplémentaires plus tard.

Si aucune date de sortie officielle n’est annoncée, le youtubeur indiquait dans sa vidéo publiée par inadvertance que le jeu était disponible “dès maintenant” et, de plus, des pubs pour Warzone ont commencé à apparaître sur Twitch. On peut donc supposer que la sortie est imminente.

Mise à jour avec une vidéo de gameplay :