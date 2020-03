Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

去死吧蝙蝠, sorti le 2 mars. Page Steam.

Vous êtes le seul survivant dans une ville infestée de chauves-souris. Le développeur précise qu’elles portent “de nombreux virus“. Malheureusement, je ne sais pas si la qualité du jeu est suffisante pour surfer sur la mode du coronavirus. (Pour les curieux, 去死吧蝙蝠 = Meurs Chauve-souris).

Send them to the sky, sorti le 2 mars. Page Steam.

Faites s’envoler les gens avec vos pouvoirs magiques. C’est trop rigolol!

Dead Shits, sorti le 2 mars. Page Steam.

Un FPS qui mêle plate-forme et combat où les ennemis sont des cacas. 💩💩💩💩

Madhouse, sorti le 2 mars. Page Steam.

Incarnez un aide-soignant dans une maison de soins psychiatriques. Honnêtement, je ne ne sais pas trop ce qu’il faut faire… ranger des chaises selon le trailer.

Blood Relation Part1, sorti le 3 mars. Page Steam.

Simulateur de marche, d’enquête, d’ouverture de portes dans une ambiance horrifique.

Deathbloom: Chapter 2, sorti le 3 mars. Page Steam.

Preuve que cette chronique est exhaustive, on parlait du chapitre 1 dans l’édition #37. J’écrivais à l’époque : un jeu qui appartient à la catégorie que j’aime appeler “horreur et lampe torche” mais qui a le bon goût de proposer aussi pistolets et fusils à pompe.

Infestation: Battle Royale, sorti le 4 mars. Page Steam.

Je pensais la mode des battle royale derrière nous, mais quelques petits développeurs tentent encore l’aventure. Les reviews Steam sont négatives, florilège : “nul/20”, “it’s so bad” ou encore “10/10 would uninstall again.” En réalité, le jeu est une tentative de faire revivre Infestation: The New Z, qui était déjà très mauvais.

Streamer Daily, sorti le 4 mars. Page Steam.

Incarnez la vie d’un streamer à la première personne. Vous devriez vous mettre à streamer, et jouer à ce jeu. Une belle expérience de mise en abyme.

Moonlight Mansion, sorti le 4 mars. Page Steam.

Un jeu d’enquête en coopération, vous devez par contre jouer sur le même écran.

Withstand: Survival, sorti le 5 mars. Page Steam.

Survie et zombie. Une sorte de mélange entre Rust et DayZ.

Deep Space Battle Simulator, sorti le 6 mars. Page Steam.

Une sorte de Faster Than Light multijoueur où deux équipes s’affrontent dans leur vaisseau-mère respectif. Le concept est assez sympa mais la réalisation ne semble pas vraiment au top.

POLYGON, sorti le 6 mars. Page Steam.

Un Battlefield voxellisé en 16vs16.