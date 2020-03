Annoncé le 19 novembre dernier, Half-Life: Alyx sortira le 23 mars prochain, 13 ans après Half-Life 2: Episode 2. Pourtant, j’ai bien l’impression que les joueurs n’ont plus rien à faire de Gordon Freeman. Vous pouvez voir ci-dessous l’évolution des recherches Google du terme “Half-Life” entre le 10 octobre 2007 (date de sortie d’HL2:E2) et aujourd’hui. Le petit pic à la fin, c’est l’annonce d’HL: Alyx. Ridicule.

Encore pire, si vous rajoutez d’autres franchises de FPS solo connues comme Halo, Borderlands, Far Cry ou encore Bioshock, Gordon Freeman reste moins populaire que le Masterchief ou je ne sais quel personnage de Borderlands. Même sur les 30 derniers jours, à quelques semaines de la sortie, Half-Life est loin de susciter le même intérêt que d’autres franchises qui ne sortiront pas de nouveau jeu à court terme (Far Cry, Bioshock) ou qui viennent d’en sortir un (Halo: CE, Borderlands 3).

Au mois de janvier, Valve permettait aux joueurs d’accéder gratuitement à l’intégralité de la franchise sur Steam jusqu’à la sortie d’Alyx, histoire de permettre au plus grand nombre de la découvrir ou simplement de se rafraîchir la mémoire. Car même si Half-Life: Alyx se déroule entre les événements d’HL1 et d’HL2, Valve l’a dit : c’est mieux de rejouer à Half-Life Episode 2. Les chiffres ne sont pas fameux de ce côté : HL1 et HL2 ont connu un pic à respectivement 6022 et 6236 joueurs. Black Mesa, le remake de HL1 qui vient de sortir, ne fait pas beaucoup mieux.

Le pic des dernières 24 heures est indiqué en orange sur le graphique ci-dessous :

La dernière enquête Steam Hardware indique que 0,26% des utilisateurs qui ont répondu à l’enquête possèdent un casque de réalité virtuelle. En janvier, c’était 1,31%. Même la part du Valve Index a diminué malgré les ruptures de stock. Il faut croire que les cadeaux de Noël sont déjà au placard ou que les chiffres de Valve sont du même niveau que Superdata.

On se retrouve le 23 mars prochain sur steamDB à la page d’Half-Life: Alyx pour découvrir le nombre de joueurs.