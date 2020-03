À contre-courant des annonces récentes (1,2,3), Epic Games par la voix de son patron, Tim Sweeney annonce travailler avec Nvidia pour apporter l’Epic Games Store (et les jeux qui le voudront) sur GeForce Now, le service de streaming. Il en profite au passage pour tacler Google et Apple. Tim Sweeney considère la plate-forme d’Nvidia comme la plus saine : ils ne demandent pas d’argent aux développeurs pour être disponible sur leur service. Rappelons que ce n’est pas la première fois que Tim s’attaque à Google et Apple, récemment il qualifiait Android de “faux système ouvert” et iOS comme “encore pire“.

Just waiting till later this year when Google is lobbying against Apple for blocking Stadia from iOS, while Google blocks GeForce NOW, xCloud, and Fortnite from Google Play, and this whole rotten structure begins collapsing in on itself.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 7, 2020