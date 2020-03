IGN vient de publier 5 minutes de gameplay pour Chivalry II enregistré à l’occasion de la Pax East. Bien que les combats soient moins dynamiques que Mordhau, faute à la possibilité de bloquer indéfiniment, on retrouve les mécaniques de combats classiques d’un first person slasher comme les coups de pieds, le drag ou les morphs. Il est possible d’exécuter les adversaires au sol, récupérer leur tête pour la balancer sur notre prochaine cible. On apprécie ce genre de détail chez NoFrag. Notez que vous pouvez réanimer vos coéquipiers s’ils rampent à terre.

Dans l’ensemble les animations semblent assez rigide, alpha oblige. Rappelons que le système de combat ne devrait pas trop évoluer d’ici la sortie. Là où Chilvary II semble tirer son épingle du jeu, c’est sur son ambiance et ses cartes scénarisées, ce qui manque terriblement sur son concurrent, Mordhau. Il faudra quand même attendre de voir l’ensemble des décors que proposera ce nouvel opus. Y’a du sang, des membres qui volent et ça hurle dans tous les sens. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie.

L’alpha étant sous NDA, impossible de vous faire un retour plus précis pour l’instant. Vous pouvez toujours vous y inscrire par ici.

AGATHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !