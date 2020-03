Zero Caliber, le FPS en VR qui propose un excellent gunfight mais que je trouve totalement illisible en jeu, présente les nouveautés à venir. Au programme : customisation de votre personnage, refonte de la manipulation des armes ainsi que l’ajout de serveurs dédiés pour le PvP (TDM, CTF) mais aussi un mode de jeu PvPvE qui mélangera FPS et MOBA : sur des cartes avec deux lignes de fronts, il faudra progresser pour détruire le générateur adverse. Et finalement, on devrait bientôt avoir une mise à jour des environnements qui devraient être plus sharp et moins bouillie de pixels qui vous donne l’impression d’être myope. Il reste à voir ce que cela donne, ce n’est pas la première fois que cette promesse est faite. Vous pouvez retrouver l’intégralité des changements à venir sur le devblog, la mise à jour devrait normalement sortir ce mois-ci.

Zero Caliber est disponible sur Steam ainsi que sur l’Oculus Store.