La dernière grosse mise à jour de Hell Let Loose est sorti il y’a presque un mois maintenant et ses développeurs peuvent donc dévoiler leur nouvelle roadmap. On apprend ainsi ce que nous réserve le jeu dans l’avenir et plus particulièrement les deux prochaines mises à jour :

Dans l’Update 6, prévue pour avril : Une nouvelle carte. Une refonte de la balistique. L’arrivée de véhicules de reconnaissance. Davantage d’ordres pour les commandants. De nouveaux cosmétiques. Une mise à jour du moteur du jeu. Du rééquilibrage et des changements dans les modes de jeu.

Dans l’Update 7, prévue pour le deuxième trimestre de l’année.

Une refonte des animations en vue FPS et TPS. Amélioration des effets sonores des armes. Une nouvelle carte de type urbaine. Et plein de corrections de bugs.



On peut aussi découvrir ce à quoi on peut s’attendre pour plus tard, sans date de sortie précise : une grosse optimisation de l’ensemble du jeu, refonte des rôles de support et d’ingénieur, plus de véhicules, notamment de transport de troupes et de la mêlée. Enfin, on apprend surtout l’existence d’une promesse fort alléchante : un lance-flammes !