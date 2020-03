Black Mesa est sorti

Une fois n’est pas coutume, il aura finalement eu un jour de retard sur sa date de sortie initiale. Mais quand même, sortez vos mouchoirs, une page se tourne dans l’histoire du jeu vidéo : Black Mesa est officiellement sorti aujourd’hui sur Steam. Quatorze ans après ses débuts en tant que simple mode, ce remake d’Half-Life est enfin disponible en 1.0. Un patch note aussi long que la durée de développement est accessible pour l’occasion dans lequel l’équipe de Crowbare Collective détaille tous les ajouts apportés à l’oeuvre originale.

En dehors d’une bonne grosse refonte graphique, les développeurs ont aussi beaucoup retravaillé le level-design du jeu. Les arènes et les énigmes ont ainsi été grandement améliorées, voir profondément modifié dans certains cas. De la même façon, l’I.A. et le comportement des ennemis a aussi été revu. Tout ça dans l’unique but de rendre une copie plus moderne aussi parfaite que possible. Etc., etc.

À noter que les développeurs vous recommandent de désinstaller tous les modes du Workshop que vous auriez pu ajouter au jeu. En effet, ces derniers risquent pour l’instant d’augmenter les chances de rencontrer des bugs, etc. Pour l’heure, l’équipe se prépare à corriger la flopée de soucis que les joueurs vont forcément dénicher dans le jeu. Puis ils prendront une pause avant de s’attaquer à d’autres grosses mises à jour.

Le jeu est donc disponible pour 16,99€ sur Steam.