En bêta multijoueur le week-end dernier, Comanche sortira finalement le 12 mars prochain en accès anticipé sur Steam. Nos impressions sur la bêta étaient très mauvaises, entre la difficulté de piloter son hélicoptère et des phases en drones soporifiques. Notre preview devrait sortir d’ici quelques jours.

We're ready to take off! #Comanche will release on Steam via Early Access on March 12, 2020. Stay tuned: Discord https://t.co/xrtTWFk2ai, website https://t.co/FjqGGwmpxy, Steam https://t.co/8BKCLXgMhU pic.twitter.com/MI7QtRr6ER

— THQ Nordic (@THQNordic) March 6, 2020