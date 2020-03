Le FPS en VR Boiling Steel sort aujourd’hui sur PC

On vous en parlait en novembre dernier, Boiling Steel (aucun rapport avec Boiling Point, désolé) sort aujourd’hui sur Steam. Pour rappel, il s’agit d’un FPS en VR qui a débarqué en accès anticipé le 5 décembre 2019. Vu que les développeurs mettent à chaque fois en avant que le jeu repose en partie sur son scénario écrit par un des auteurs de la série S.T.A.L.K.E.R, je ne peux m’empêcher de vous en remettre le résumé ci-dessous :

Situé dans un avenir lointain, Boiling Steel se déroule sur une planète colonisée conçue pour être un bastion de la recherche scientifique et du développement. Libre de restrictions bureaucratiques, religieuses et légales, la technologie a avancé à pas de géant. En utilisant la capacité de transférer la conscience d’un humain dans une “coquille” robotique, le dangeureux travail de mineur pourrait être effectué sans danger pour les travailleurs. Impatient de trouver une vie meilleure, vous étiez ravi de vous voir embauché par Engineering Corps.

La vie était belle

Lorsque des fanatiques radicaux aux motivations inconnues ont lancé un virus dans le système, le paradis s’est embrasé. Des “coquilles” vides sont en train de proliférer, contrôlées par le virus, tuant tous ceux qu’elles trouvent. Qui est derrière cette attaque de virus et pourquoi? Pourquoi les militaires ne sont-ils pas arrivés pour sauver les colons ? Vous avez peut-être été embauché par Engineering Corps et n’avez donc accès qu’à du matériel de construction, mais c’est à vous d’aller au bout des choses et ça ne sera pas sans se battre.

Prenez votre outil électrique et retirez la sécurité, car il est temps de faire fondre du métal.