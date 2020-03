Une bande-annonce pour Amnesia: Rebirth, le nouveau jeu Frictional Games

Après l’avoir teasé mystérieusement à plusieurs reprises, Frictionnal Games a enfin dévoilé son prochain jeu avec la bande-annonce ci-dessus. Il s’agit d’Amnesia: Rebirth, troisième opus de la célèbre série de jeux d’horreur à la première personne. Si la vidéo reste assez nébuleuse, la page Steam nous en apprend un peu plus sur le jeu : le joueur y incarne Tasi Trianon, une femme se réveillant amnésique dans le désert algérien. Elle doit alors retracer le cours des événements afin de comprendre et d’affronter les horreurs indicibles qui la menacent. Comme on pouvait s’y attendre, Amnesia: Rebirth demandera au joueur de résoudre des puzzles, de fuir des créatures ténébreuses et de gérer sa santé physique et mentale.

Rappelons que le premier Amnesia, The Dark Descent, avait popularisé le jeu d’horreur à la première personne tandis que A Machine For Pig, le deuxième volet développé par un autre studio, avait été plutôt décevant. Entre temps, Frictional Games a sorti le très bon Soma, lui aussi un jeu d’horreur en vue subjective.

Pour l’instant prévu sur PC et PS4, aucune date de sortie n’a été dévoilée à part un vague “Automne 2020” – gageons sur une publication aux alentours d’Halloween. Vous pouvez néanmoins d’ores et déjà ajouter le jeu à votre liste de souhait sur Steam et préparer le stock de couches-culottes.