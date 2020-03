Relicta : nouveau puzzle game prévu pour 2020

Un nouveau puzzle game basé sur la physique vient d’être annoncé et il s’agit de Relicta. C’est développé par Mighty Polygon, dont c’est le premier jeu, et édité par Ravenscourt (Koch Media). Dans le trailer visible ci-dessus on devine des énigmes qui rappellent beaucoup The Talos Principle ou évidemment Portal. Il semble également y avoir une grosse emphase sur le scénario vu la quantité de dialogue contenu dans la vidéo.

La description de la page Steam nous parle d’un jeu où on devra combiner de manière créative le magnétisme et la gravité afin de percer les secrets de la base lunaire abandonnée Chandra Base. Quant au scénario… euh… :

Allez-vous vous précipiter en avant et tenter de vous mettre en sécurité – ou allez-vous prendre votre temps pour rassembler des indices et démêler les intrigues de la politique orbitale du 22e siècle? Enterré dans les ténèbres éternelles des cratères lunaires se cache un secret qui pourrait prendre la vie de votre fille – ou changer à jamais le destin de l’humanité. Êtes-vous prêt à faire face aux conséquences ultimes de vos recherches?

C’est prévu pour 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia. Aucun prix annoncé pour le moment.