Dans un communiqué publié sur le site officiel, les développeurs de Subnautica: Below Zero ont annoncé l’arrivée prochaine de la nouvelle histoire. Pour rappel, le studio n’était pas satisfait de ce qui avait été réalisé depuis le début du développement et avait décidé de faire table rase du scénario existant. La prochaine mise à jour incorporera les premiers éléments narratifs de la nouvelle version, ce qui rendra le jeu incompatible avec les anciennes sauvegardes. Si vous jouez sur la branche expérimentale du projet, l’arrivée des changements est “imminente”.

Les développeurs précisent également travailler particulièrement sur les environnements en surface du jeu, qu’ils estiment ne pas être à la hauteur de leur objectif. Enfin, ils indiquent qu’ils se focalisent également sur autre chose, mais sans vouloir en dire plus… Mystère mystère.

Rappelons que Subnautica: Below Zero est la suite de l’excellent Subnautica et qu’elle est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam pour le prix de 16,79€. Aucune date de sortie concrète n’a été dévoilée.