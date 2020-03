La machine marketing est lancée et vous allez bouffer du VALORANT, le prochain Counter-Strike killer de Riot, à toutes les sauces. Sur Twitter, les développeurs ont dévoilé une courte vidéo illustrant les capacités de Phoenix, un personnage capable de manier les flammes en claquant des doigts :

PHOENIX /// United Kingdom

"You already know the name"#VALORANT pic.twitter.com/ZVfw56TzHl

— VALORANT (@PlayVALORANT) March 5, 2020