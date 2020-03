Du 5 au 9 mars, il sera possible d’essayer la mise à jour 1.6 d’Insurgency Sandstorm qui apporte une nouvelle carte, Power Plant, ainsi que deux nouvelles armes : l’Ace 52 et le Tavor 7. En plus, le mode Domination (ou des variations) arrive sur d’autres maps : Precinct, Outskirts, Refinery, Summit. Vous pouvez trouver le changelog complet de cette mise à jour par ici. Il ne faudra pas attendre trop longtemps ensuite pour la retrouver sur les serveurs live. Pour accéder à la branche test, il suffit de télécharger la version “Community Test Environment” qui doit se trouver dans votre bibliothèque Steam.