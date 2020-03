Annoncé lors de la Gamescom 2019, Ghostrunner, le FPS qui mêle parkour et combat, se dévoile chez nos confrères d’IGN pendant quelques minutes. IGN oblige, c’est joué à la manette. On peut donc admirer, pendant 5 minutes, quelqu’un courir sur des murs en découpant en deux de temps en temps quelques ennemis immobiles avec un type qui vous parle dans l’oreillette sans interruption. Ça semble terriblement chiant et répétitif. Pour rappel, c’est développé par un studio polonais One More Level. Le jeu n’a pour l’instant aucune date de sortie bien qu’une page Steam soit déjà disponible.

Pour information, sachez que nos confrères d’IGN ont titré : la rencontre de Doom et Blade Runner. Hmmmmm.

Merci à Deadalus pour l’information.