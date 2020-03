Vous pouvez découvrir ci-dessous 13 minutes de gameplay de Half-Life: Alyx commenté par Robin Walker et Corey Peters de Valve. La vidéo est issue du début du jeu et montre ce qui fait office de tutoriel de combat. Donc attention : spoilers légers, certes, mais spoilers quand même.

Si vous n’avez pas envie de vous divulgâcher le moindre petit bout du jeu, sachez que la vidéo ne nous apprend pas grand chose de nouveau. Les développeurs expliquent que les premières minutes de jeu seront plus simples afin de mettre à l’aise les joueurs débutants en VR et qu’un système d’upgrade d’armes sera présent. Afin de débloquer de nouveaux accessoires sur vos outils de travail, il faudra récupérer de la résine, planquée un peu partout dans les niveaux. Explorer et fouiller les décors sera alors primordial si vous voulez, par exemple, débloquer un nouveau viseur permettant de découvrir les points faibles de vos ennemis…

On vous rappelle que Half-Life: Alyx sortira le 23 mars sur Steam et qu’il sera compatible avec les casques Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality.