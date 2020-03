C’est par un communiqué de presse que nous apprenons que Ziggurat Interactive, un éditeur venu de Denver dans le Colorado, se lance dans l’édition rétrogaming. Plus précisément, leur but est de réaliser des remakes, remaster, etc., de jeux des années 80 et 90. Ils ont déjà acquis les droits de plus de 140 licences auprès d’autres éditeurs et annoncent aujourd’hui — faute de GDC 2020 repoussée à plus tard dans l’année — leurs trois premiers projets. Parmis eux figure Deadly Dozen, développé à l’origine par nFusion Interactive et sorti en 2001. Il s’agissait d’un FPS tactique en escouade se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale et où vous pouviez choisir entre 12 personnages aux aptitudes différentes. C’est surtout l’occasion de replonger dans les archives de NoFrag où drloser testait la suite du jeu en 2002 et concluait son article par :

Je ne saurais conseiller ce jeu à personne à part peut-être à ceux qui ont aimé le premier épisode. Pour moi il s’agit juste d’une version WW2 de GhostRecon en plus laide et avec une IA honteuse. Cependant, gamespot l’a trouvé formidable et lui a collé 8,3/10. Allez savoir…

Ça donne envie de voir un remakster, non ?

Sur le site de Ziggurat Interactive on peut aussi découvrir quelques jaquettes de vieux jeux que l’éditeur espère apparemment remettre aux goûts du jour, dont quelques FPS : Line of Sight Vietnam (2003), NAM (1998) ou encore Super Huey (1988).

Une page curateur Steam est d’ailleurs déjà en ligne pour vous permettre de mesurer à quel point vous pouvez totalement oublier cette news au vu des jeux présents dans la liste.