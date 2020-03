Vous pouvez découvrir ci-dessus le trailer de Quake VR, un mod permettant de profiter du vénérable ancêtre en réalité virtuelle :

Quake VR propose du hand tracking, des déplacements fluides, des interactions taillées pour la VR (coups au corps à corps, ramassage d’objets), un nouvel équilibrage des hitboxes, de la difficulté et de la vitesse des projectiles ainsi qu’un certain nombre d’options pour personnaliser votre expérience.

Le mod s’installe simplement en téléchargeant cette version et en la dézippant dans le dossier d’installation de Quake – la version Steam fait l’affaire. Le développeur recommande toutefois d’installer également ce pack de textures et de musiques haute-définition (dézipper les dossiers “music”, “textures” et “gfx” dans le dossier “Quake/ld1”).