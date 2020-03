SoraNews24, vient de partager le Gaming Bed, un produit d’une entreprise japonaise, Bauhutte. Comme son nom l’indique : plus besoin de lever pour jouer. Tout est prévu pour votre confort : un petit casier pour vos chips, un petit endroit pour suspendre votre casque ou ranger votre manette. Notez que c’est un lit une place, mais on peut deviner que le produit fait partie de la quête de la virginité éternelle. Pour un peu plus de 1000$ vous pouvez associer vos passes-temps favoris : jouer et dormir. Malheureusement, impossible de jouer avec un clavier et une souris, l’espace semble insuffisant.

NoFrag vous propose une liste de produits annexes pour votre bien-être :

Une poche à urine de 2 litres,

Un coussin pour vous sentir moins seul,

Des bas de contention pour éviter une phlébite,