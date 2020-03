Destiny 2 vient de dévoiler plus de détails ainsi qu’un nouveau trailer pour la saison des Dignes qui arrive le 10 mars prochain et qui se terminera le 9 juin. Tu peux sauter de joie toi, le joueur console sur ton canapé. On va faire simple comme d’habitude avec Destiny :

Le retour du mode PvP Jugement d’Osiris ;

De nouvelles armes et armures exotiques ;

Un nouveau pass saisonnier et des récompenses ;

Un événement saisonnier gratuit des Jeux des Gardiens ;

Continuez l’histoire de Destiny : combattez aux côtés de Raspoutine pour sauver la dernière Cité ;

Un nouvel artefact saisonnier : de nouveaux mods et de nouvelles améliorations des combats.