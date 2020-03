Valve vient de publier 3 vidéos de gameplay pour Half-Life: Alyx qui doit sortir le 23 mars prochain. La première vous transporte dans le métro, avec une ambiance assez sombre et mettant en avant le moteur physique, la personnalisation des armes mais aussi les combats. La seconde dans le même ton, montre un exemple de puzzle à résoudre. C’est aussi l’occasion d’apercevoir quelques environnements extérieurs. Enfin, la troisième montre un peu plus d’action avec quelques combines à dézinguer dans un petit passage façon arène. Enfin, on peut noter qu’uniquement la seconde vidéo présente de la free locomotion, alors que les deux autres utilisent deux types de téléportation. Soyons honnête, ça donne plutôt envie. Contrairement à notre bon vieux Gordon Freeman, Alyx est beaucoup plus bavarde. En bonus, une vidéo de 9 minutes de la part d’IGN.

Dès mercredi, les heureux possesseurs d’un Valve Index pourront visiter deux environnements d’Half-Life:Alyx au sein de SteamVR Home