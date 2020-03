Black Matter continue d’assurer le suivi pour Hell Let Loose qui a aujourd’hui droit à un nouveau patch. Il se concentre sur la correction de bugs et plus particulièrement ceux arrivés en même temps que la dernière grosse mise à jour et sa nouvelle carte Purple Heart Lane. Cette dernière a donc logiquement droit à quelques améliorations et a aussi reçu un gros travail d’optimisation. Le reste du patch s’attaque, entres autres, aux soucis de marqueurs, rallonge le temps disponible avant de se noyer, etc. La liste complète des changements peut se trouver ici.