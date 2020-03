Après avoir permis à plus de 150.000 privilégiés de tester quelques niveaux de son remaster de Halo: Combat Evolved, 343 Industries a publié en fin de semaine dernière un long billet pour faire le point sur ces sessions de test et sur l’avenir du projet.

Tout d’abord, grâce aux retours des joueurs, de nombreux bugs ont été corrigés. Il y a un paquet de soucis liés à la configuration des touches du combo clavier-souris ce qui nous pousse à se demander si les développeurs ont déjà lancé leur jeu sur PC sans utiliser de manette. Reste que le studio se réjouit de récolter autant d’avis positifs de la part de leur communauté :

Pour l’avenir du jeu, attention, accrochez vous : les développeurs vont intégrer les sons d’origine du multijoueur de Halo: Combat Evolved ! Tout ce qui manquait au titre pour devenir un FPS recommandable ! Mais on ne va pas blâmer 343 Industries, c’est apparemment une mécanique réclamée par les fans… Sinon, le menu de customisation du multijoueur proposera une vue en 3d de votre personnage. De quoi admirer votre magnifique armure violette. Enfin, la propagation du magnum et du fusil sniper ont été supprimés en mode ranked.

Concernant Halo: Reach, les développeurs vont se concentrer sur Forge (l’éditeur de niveau) et, plus étonnant, sur la faculté de s’accroupir en utilisant un clavier et une souris. Pour une saga considérée comme à l’origine du teabag, c’est cocasse. À se demander si le développement du jeu lui aussi est réalisé à la manette chez 343 Industries. Concluons sur un évènement qui double l’XP et qui a lieu jusqu’au 9 mars.

Aucune date annoncée pour de futures sessions de test.