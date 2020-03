À l’occasion des Bethesda Game Days qui se déroulaient ce week-end à Boston, Bethesda a publié un peu moins d’une heure de gameplay commenté pour la Battle Mode de DOOM Eternal (ça commence à 10:26) :

Pour rappel, le Battle Mode est un mode multijoueur inclus dans DOOM Eternal opposant un Doom Slayer et deux démons contrôlés par les joueurs. Si le Slayer est surpuissant, les monstres possèdent des capacités spéciales permettant de faire apparaître des mobs, de bloquer la récupération de munitions, de se camoufler dans des nuages de fumigènes, de placer des boucliers d’énergie, etc. Si le mode semble intense, entre le HUD surchargé, les barres de vie et les effets de capacités, ça semble plutôt bordélique.

Bethesda a aussi profité du rassemblement pour faire tester DOOM Eternal par des joueurs de l’équipe de basket des Celtics. Une vidéo de gameplay à la manette qui fait peine à voir et qui confirme que sport et jeu vidéo ne font pas bon ménage. Attention les yeux.