Core Decay : un rétro-FPS teinté d’immersive sim

Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce pour Core Decay, un rétro-FPS inspiré par les immersive sim des années 90 (System Shock, Deus Ex). Il proposera aux joueurs d’incarner un cyborg explorant des bases secrètes remplies de robots belliqueux afin de faire la lumière sur une conspiration mondiale. Au programme : des visuels à l’ancienne mélangés à des effets plus modernes, un système de progression et de compétences, un arsenal composé de huit armes améliorables ainsi qu’un gameplay basé sur l’observation et l’utilisation de son environnement plutôt que sur l’assaut frontal. Ouais, bon, on ne va pas se mentir, le jeu a l’air d’être au vénérable System Shock ce que le Freeway Cola est au Coca.

Core Decay devrait arriver en bêta courant 2020. Si vous voulez en savoir plus, direction le site officiel.