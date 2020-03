Chivalry II devrait bientôt débarquer en alpha fermée, et quelques journaux américains ont eu le droit d’essayer le jeu, qui est d’ailleurs actuellement jouable à la PAX East. Je vous partage donc la vidéo de PCGamer. Malheureusement, elle est commentée, donc ignorez simplement la voix du journaliste. Honnêtement, on dirait Mordhau en beaucoup moins rapide et fluide. Les animations sont encore assez dégueulasses, mais on peut mettre ça sur le compte de l’alpha. On devrait rapidement avoir de nouvelles vidéos une fois la PAX East terminée mais surtout pouvoir le prendre en main.