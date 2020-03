Deep Rock Galactic doit quitter l’accès anticipé cette année, vers le second trimestre. Les développeurs viennent de rafraîchir leur feuille de route. La prochaine mise à jour, numéro 29, devrait arriver en mars et apportera un équilibrage des armes, une réorganisation du tutoriel, une refonte visuelle de votre pioche et du pod. Bref, tout est visible sur l’image ci-dessous. Ce sera la dernière avant le lancement en 1.0. D’ailleurs, sachez d’ores et déjà que la version finale ne sera pas synonyme de nouveautés majeures en dehors de nouveaux rangs et récompenses. Les développeurs vont surtout se concentrer sur l’élimination des derniers bugs. Enfin, à plus long terme, la priorité de l’équipe est d’introduire de nouvelles missions.