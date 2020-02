Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades ou H3VR pour les intimes, le jeu VR bac à sable pour les fans d’armes à feu, vient de recevoir une nouvelle mise à jour riche en jouets. Tout est présenté par le développeur dans la vidéo ci-dessous. Au total, 14 nouvelles armes : Scar 17, Mac 10 ou encore M1912. Elles s’accompagnent aussi d’attachments. Pour le reste, c’est surtout le mode Take and Hold qui reçoit de nombreuses modifications et équilibrages pour sa difficulté. Vous pouvez découvrir cela sur le changelog.

H3VR est disponible sur Steam, compatible avec l’Oculus Rift, l’HTC Vive et le Valve Index.