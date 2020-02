Du 3 au 17 mars, Apex Legends hébergera un événement temporaire appelé Piratage Système. En dehors des objets cosmétiques et des skins d’arme légendaires, il apportera un nouveau mode de jeu, Butin Fixe. Dans celui-ci, le loot sera toujours au même endroit. Si vous savez où se trouve une R-301 : elle sera toujours à la même position. De quoi bousculer un petit peu la dynamique pendant ces deux semaines. Notez que l’événement se déroulera sur la nouvelle carte la première semaine, et sur l’ancienne la seconde. Pour l’occasion, un nouvel équipement, le bouclier évolutif fait son apparition : plus vous infligez de dégâts à d’autres joueurs, plus il se renforce. En gros, vous passez de blanc à violet. Les développeurs n’excluent pas la possibilité qu’il rejoigne définitivement Apex Legend plus tard. Vous pouvez retrouver le détail de la mise à jour sur la page dédiée ou sur la vidéo ci-dessous.