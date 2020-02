Nouveau mystère pour le prochain jeu de Frictional Games, les créateurs d’Amnesia et SOMA

On savait que Frictional Games, après Amnesia et Soma, bossaient sur au moins deux nouveaux projets et après un premier teasing en décembre, voilà qu’une nouvelle vidéo publiée hier en dévoile un peu plus. Enfin, façon de parler, puisqu’on peut résumer la vidéo à l’image ci-dessous et au monologue :

Ne le perds pas. Non viens. J’ai besoin de le trouver, il doit comprendre. Je suis Tasi, je suis toujours Tasi.

Il faudra faire avec ça le temps que Frictional Games, coutumiers des annonces mystérieuses (comme pour Amnesia: a machine of pigs ou Soma) se décident à nous en dire davantage.