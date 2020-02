Borderlands 3 montre son prochain DLC : Guns, Love, and Tentacles

Borderlands 3 dévoile en vidéo le contenu de son prochain DLC intitulé Guns, Love, and Tentacles et qui sortira le 26 mars. En espérant ne froisser personne sur twitter, je me risque à un copié/collé du communiqué officiel en guise de résumé de l’histoire :

La seule chose plus précieuse que le butin, c’est l’amour. La galaxie voit la vie en rose depuis que Sir Alistair Hammerlock et Wainwright Jakobs ont annoncé leur prochaine union. Ce couple téméraire vous a invités, vous et vos amis Chasseurs de l’Arche, à une cérémonie de mariage étonnamment dangereuse, célébrée sur la planète de Xylourgos, qui abrite un monstre gargantuesque gelé au-dessus d’un village en ruines. Et comme si le froid glacial et les monstres sauvages féroces de cette planète gelée n’étaient pas assez accueillants comme ça, un groupe d’inquiétants occultistes qui vénèrent la carcasse du monstre sont déterminés à séparer notre couple de fiancés. Vous devrez repousser ces forces du Mal d’un autre monde pour que Wainwright et Hammerlock puissent vivre heureux jusqu’à la fin de leurs jours. Par chance, l’organisatrice de mariage la plus brutasse de la galaxie est là pour vous aider : Gaige, l’ancienne Chasseuse de l’Arche fugitive, constamment affublée de son meilleur ami, le robot Piègemort.

Au programme, en dehors de ce scénario digne d’un épisode des feux de l’amour façon Robert Rodriguez, les joueurs pourront donc découvrir la nouvelle planète de glace Xylourgos et ses nouveaux ennemis : ennemis assoiffés de sang, bêtes extraterrestres, des occultistes mutants et un clan de bandits. À découvrir aussi de nouveaux équipements, des mods et, forcément, des cosmétiques ! À noter lors de la création d’un nouveau Chasseur de l’Arche, vous aurez la possibilité de passer le début de l’histoire de Borderlands 3 pour vous rendre directement sur Xylourgos. Les ennemis et le butin de cette toute nouvelle planète gelée s’adapteront automatiquement à votre niveau.

Guns, Love, and Tentacles fait parti du Season Pass de Borderlands 3 actuellement en promo sur l’Epic Games Store et vendu 39,99€. Deux autres DLC sont prévus dans le courant de l’année. Rappelons que le jeu sortira aussi sur Steam le 13 mars.