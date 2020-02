La dernière mise à jour de Hell Let Loose est sortie il y’a un peu plus d’une semaine seulement mais les développeurs font déjà le point sur les futurs contenus du jeu. Pour commencer, un patch devrait sortir la semaine prochaine pour corriger quelques points de l’Update 5 :

Les icônes d’emplacement d’apparition sont désormais beaucoup plus lisibles sur la carte.

Le bord des fleuves et des cours d’eau plus profonds ont maintenant des pentes plus graduelles, ce qui permet de vite revenir en arrière et éviter de vous noyer.

Les passagers de véhicule se noient eux aussi dorénavant.

Énorme optimisation de la mémoire sur la Purple Heart Lane, permettant un chargement beaucoup plus rapide, une meilleure gestion de la physique dans le jeu et une augmentation des performances globales.

Ajout des nouveaux chars Jumbo aux autres cartes et modes de jeu pour permettre de les peaufiner davantage.

Ensuite les développeurs travailleront sur les Update 6 et 7. Elles consisteront en des révisions importantes du jeu notamment du côté de la balistique et des animations en TPP et FPP. En parallèle, de nouvelles cartes, véhicules et armes verront le jour. Ensuite l’équipe pour s’atteler plus sereinement à l’optimisation du jeu. Pour clarifier tout ça, une nouvelle roadmap sera publiée la semaine prochaine.

Et pour finir, l’article dévoile une image d’un nouveau véhicule de reconnaissance :

