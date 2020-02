Nine to Five : les développeurs font le point sur l’alpha

Après nous avoir un peu plus dévoilé les systèmes de jeu de Nine to Five début janvier, Redhill Games viennent de publier une nouvelle vidéo dans laquelle ils tentent de répondre à plusieurs questions des membres de leur discord.

Ils font tout d’abord le point sur leur vision de la notion d’alpha qui, selon eux, n’est pas sensée proposer une version trop avancée du projet. Cela peut nous paraître logique, mais ils comparent surtout ça à d’autres studios qui prétendent mettre à disposition une alpha seulement un mois avant la sortie du jeu. Ce qui, d’après Redhill Games, ne laissent pas suffisamment de temps pour corriger convenablement un jeu et ressemble plus à une version Gold. Pour Nine to Five les développeurs envisagent donc de proposer une version très brute du jeu en alpha, qu’ils pourront ensuite modifier à volonté en fonction des retours des joueurs.

En revanche, Redhill Games ne savent toujours pas quand est ce qu’ils proposeront leur alpha du jeu. Ils ont déjà réalisé une sorte de pré-alpha privée en invitant environs 500 joueurs européens à donner leurs impressions et le jeu a déjà été modifié en conséquence. Ils bossent donc dur pour peaufiner leur alpha et vont davantage communiquer dans les semaines à venir.

Pour finir, les développeurs invitent tout ceux qui le souhaitent à venir sur le discord du jeu pour faire part de leurs opinions, leurs souhaits, etc. concernant Nine To Five. Vous pouvez aussi toujours vous inscrire à l’alpha ici.