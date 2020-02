Sea of Thieves envoie les boulets doubles !

Une nouvelle vidéo consacrée à l’actualité de Sea of Thieves nous dévoile quelques informations sur le futur contenu du jeu. La plus importante est l’arrivée prochaine des chainshots. Ces deux boulets de canon reliés par une chaîne pourront abattre le mât, la barre ou le cabestan en un seul tir. Pour compenser, vous devrez vous rapprocher de votre cible car la portée est moins importante que les boulets habituels. C’est prévu pour la prochaine mise à jour qui devrait arriver le 11 mars.

Par ailleurs, plusieurs séances de streams auront lieu le weekend prochain et seront l’occasion pour les spectateurs de remporter des skins pour une canne à pêche et un pistolet. Elle est pas belle la vie ? En parlant de pêche, la vidéo rappelle que l’événement y étant consacré, Hunter’s Haul, se déroulera comme prévu jusqu’au 9 mars.

Enfin, la vidéo se termine par une rapide interview avec l’une des membres de l’équipe. Si on est étonnés du procédé qui consiste à poser des questions débiles à un membre de son équipe, on l’est encore plus de la réponse à la question “plutôt clavier/souris ou manette ? ” :