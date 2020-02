Une nouvelle mise à jour vient de paraître pour The Cycle, le battle royale façon YAGER. Le problème c’est que personne n’y joue à la rédaction. Mais on va quand même faire comme ci cela intéressait quelques lecteurs de NoFrag. Au menu donc, un florilège de changements dont voici un résumé non exhaustif :

Une nouvelle intro en 2.5D.

Si vous êtes AFK dans une escouade qui remporte la partie, vous ne gagnerez pas d’XP.

Les écrans de chargement montreront désormais un artwork de la carte sur laquelle vous allez débarquer.

De nouveaux effets pour les armes et leurs animations.

En parallèle, l’I.A des ennemis a été améliorée : ils vous repèrent et visent mieux. Par ailleurs, le Howler a plus de santé et fait davantage de dommage. À noter que l’apparition des Brutes a été accrue dans les zones suivantes : Nests, Drone Salvage et Hard et Epic Minerals. Les contrats et la monnaie du jeu ont aussi été rééquilibrés.

Enfin, dans le but de rendre les combats plus nerveux, bon nombre d’armes ont vu leurs cadences de tirs modifiées. Evidemment pléthore de bugs ont aussi été corrigé au passage, même si les développeurs savent qu’il en reste encore un paquet.

En effet le jeu est toujours en accès anticipé et disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.

ndlr : Si personne commente cette news, on se réserve le droit de poster les prochains patch note dans la catégorie “en vrac”.