La parodie du battle royale, Cuisine Royale, vient de recevoir une mise à jour intitulée Black Sun. Entre les skins et autres nouvelles possibilités de personnalisation, vous trouverez surtout une nouvelle championne, Viper, dont je vous épargne la biographie ainsi que de nouvelles armes et une refonte du fonctionnement des scopes. Pour rappel, Cuisine Royale est développé par l’équipe d’Enlisted (Darkflow Software), un MMOFPS sur la Seconde Guerre mondiale. Le jeu est un free-to-play disponible sur Steam. Il rassemble toujours assez de joueurs pour lancer une partie sans grande difficulté, et il est plutôt sympathique de temps en temps.