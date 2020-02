En vous en parlait brièvement en 2018, Those Who Remain, le simulateur de marche horrifique développé par Camel 101, sortira le 15 mai prochain. Comme vous pouvez le découvrir sur le trailer d’annonce ci-dessous, c’est de la pur balade psychédélique entre deux réalités. Y’a plein de détails ennuyeux sur la page Steam, le plus intéressant étant que le jeu proposera plusieurs fins en fonction de vos choix. Pour ce qui est de l’histoire :

“Alors que les lumières s’éteignent, les braises obscures s’attisent dans la petite ville tranquille de Dormont. Des rumeurs de disparition se multiplient à travers la ville tandis qu’une peur irrationnelle et désagréable grandit et se répand. Dans Those Who Remain, les ténèbres se trouvent être un reflet bien malvenu. Certaines erreurs ne devraient pas se produire quand on ne manque de rien, mais elles se produisent malgré tout. Edward avait une belle vie, une femme ravissante et une fille parfaite. Pourtant, il a pris la route dans la ville de Dormont après plusieurs verres de whiskey afin de mettre fin à sa liaison secrète, dans l’espoir de corriger ses erreurs.”