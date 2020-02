Si vous êtes nul aux FPS mais que vous avez quand même envie de dessouder du nazi au fusil à pompe par paquets de douze, soyez rassuré : nous apprenons via Polygon que la fameuse série Wolfenstein arrivera bientôt sous la forme d’un jeu de plateau sous licence officielle. Sobrement intitulé Wolfenstein The Board Game, celui-ci mettra en scène les membres du Cercle de Kreisau infiltrant le château de Wolfenstein afin de trouver et d’assassiner Adolf Hitler. Jouable exclusivement en coopération, le jeu proposera une dizaine de scénarios ainsi que plus de 50 figurines de bonne qualité représentant les forces allemandes : soldats réguliers, super-soldats, panzerhund, scientifiques fous mais, surtout, MECHA HITLER. De quoi rappeler de bons souvenirs aux vieux briscards.

Les créateurs de Wolfenstein The Board Game devraient lancer une campagne Kickstarter dans les mois qui suivent et, pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Rappelons pour ceux qui ont pour projet de troquer la souris pour un ensemble de dés qu’il existe déjà un jeu de plateau DOOM.